Автомобіль з неповнолітними спочатку врізався у припарковані авто – Daewoo Matiz, білий та синій Volkswagen. Після цього він влетів в огорожу. На місце прибула поліція.

Читайте такожПісля скандальної заяви про ромів: проти мера Рівного відкрили справу

Постраждалих немає

За словами очевидців, після ДТП з автомобіля вийшли підлітки ромської зовнішності. Їм було приблизно 14 – 15 років. Вони побігли до озера й почали кричати про допомогу. Після цього на місце події прибігли до 30 ромів, вони намагалися влаштувати сутички.

Зверніть увагу! У синьому Volkswagen перебувала мати, яка годувала кількатижневе немовля грудьми. На щастя, вони не постраждали, а мати відбулася легким переляком.

"Приїхала поліція, забрала 2 дітей, але не того хлопця, який був водієм. Роми його "відбили" і кудись повели. Йому було 14, максимум 16", – зазначив Денис, який став свідком аварії.

Підліток протараним автомобілі біля озера Вербне: дивіться відео

Інша ДТП сталася на Позняках

Раніше у Києві на проспекті Бажана легковик протаранив огороджувальний паркан та перекинувся. За непідтвердженою інформацією, він намагався уникнути зіткнення з вантажівкою.

Рятувальники витягли водія та пасажира Volkswagen з понівеченої автівки. На щастя, вони не отримали серйозних трамв. Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини ДТП.