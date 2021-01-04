У Києві водій Renault не вписався у поворот й застряг, а коли його знайшли правоохоронці, чоловік не розгубився й попросив їх підштовхнути авто. Згодом виявилось, що водій у шапочці Санти був п'яний.

Драгер у "новорічного персонажа" показав 1,74 проміле. Про інцидент розповіли в спільноті "Київ оперативний". Читайте також Витяг з машини й зламав руку: у Києві водій жорстоко побив колегу через дрібницю Що відомо про п'яного "Санту" в Києві Подія відбулась вночі на вулиці Ягідній, що у Голосіївському районі столиці.

Куди прямував "Санта" та що перевозив, наразі невідомо.

У фейсбуці кепкують з "героя" цього сюжету – кажуть, що фільм "поганий Санта" саме про нього.

Як виявилось цей чоловік не вперше потрапляє у ДТП – цей випадок мінімум 5 на його рахунку. У Києві п’яний "Санта" не вписався у поворот й просив копів йому допомогти: дивіться відео Напередодні Нового року мер столиці Віталій Кличко також використав казковий образ – він одягнув бороду Санти й кумедно привітав українців зі святами.