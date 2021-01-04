У Києві п'яний "Санта" не вписався у поворот й просив поліцейських про допомогу: відео
У Києві знайшли нетверезого Санту / 24 канал
У Києві водій Renault не вписався у поворот й застряг, а коли його знайшли правоохоронці, чоловік не розгубився й попросив їх підштовхнути авто. Згодом виявилось, що водій у шапочці Санти був п'яний.
Драгер у "новорічного персонажа" показав 1,74 проміле. Про інцидент розповіли в спільноті "Київ оперативний".
Читайте також Витяг з машини й зламав руку: у Києві водій жорстоко побив колегу через дрібницю
Що відомо про п'яного "Санту" в Києві
- Подія відбулась вночі на вулиці Ягідній, що у Голосіївському районі столиці.
- Куди прямував "Санта" та що перевозив, наразі невідомо.
- У фейсбуці кепкують з "героя" цього сюжету – кажуть, що фільм "поганий Санта" саме про нього.
- Як виявилось цей чоловік не вперше потрапляє у ДТП – цей випадок мінімум 5 на його рахунку.
У Києві п’яний "Санта" не вписався у поворот й просив копів йому допомогти: дивіться відео
Напередодні Нового року мер столиці Віталій Кличко також використав казковий образ – він одягнув бороду Санти й кумедно привітав українців зі святами.
Поділитися новиною