У Києві на Лівому березі п’яний таксист Bolt збив маму з дитячим візочком. Жінка встигла відштовхнути дитину – вона не постраждала.

У соцмережах зазначають, що таксист скрився з місця ДТП, але його затримали свідки за 200 метрів. Тест на сп’яніння показав 2,71 проміле.

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Це сталось на перехресті вулиць Перова та Петра Запорожця. Очевидці зазначають, що жінка встигнула відштовхнути візочок з дитиною, а сама постраждала – опинилась на капоті й отримала травми.

Сайт 24 каналу звернувся до сервісу Bolt за коментарем стосовно цього інциденту. Наразі редакція відповіді не отримала.

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