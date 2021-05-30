Інцидент трапився у Святошинському районі на бульварі Вернадського. Коли на місце приїхала поліція, водій ледве стояв на ногах і не міг говорити.

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Таксист покатав на капоті хлопця

Водій на автомобілі побачив попереду себе авто Skoda Fabia, яке хитаючись із боку у бік їхало вулицею. Водій наздогнав та зупинив його, аби перевірити, чи з водієм все гаразд.

Від водія таксі, як розповів постраждалий, тхнуло алкоголем і він поводився неадекватно. Він вскочив у машину та збив хлопця, проїхавши з ним на капоті близько 500 – 600 метрів. Від удару в авто сильно потрощилося лобове скло.



Водій на швидкості збив хлопця і почав з ним на капоті їхати / Скриншот з відео

Далі водій зупинився, вибіг з авто та почав тікати. Він ледве перебирав ногами і його легко змогли піймати перехожі, які кинулися на допомогу. Далі він упав у траву і безпомічно лежав, поки не приїхали поліцейські.

Відео, як водій таксі збив хлопця і прокатав на капоті

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П'яний водій лежав у траві до приїзду поліції / Скриншот з відео

На пропозицію пройти алкотест, водій матюкнувся, мовляв "ніяких проблем". Драгер показав у водія 1, 47 проміле алкоголю.



Водій погодився пройти тест на драгері / Скриншот з відео

На місце викликали слідчо-оперативну групу, а авто забрали на штрафмайданчик на евакуаторі.

До речі. Київські патрульні напередодні затримали колишнього футболіста Шахтаря – В'ячеслава Шевчука. У нього були ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Проходити тест на драгері він відмовився, натомість почав штовхати правоохоронців й поводився дуже дивно.



Штрафи за нетверезе водіння / Інфографіка 24 каналу

