У Києві п’яний водій ліг спати на дорозі після ДТП: фото
У Києві п’яний водій KIA врізався у припарковану Hyundai, а потім влігся спати просто на дорозі. Чоловік розтягнувся наче вдома на дивані.
Джерело:24 канал
Очевидці аварії стверджують, що водій ще довго спав на цьому місці. Він був дуже п’яним.
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Ліг поспати
Його машина проїхала через подвійну суцільну на червоне світло і врізалась в автівку, яку залишили на узбіччі. Після ДТП чоловік виповз на дорогу й влігся спати.
Епічну фотографію оприлюднили в спільноті dtp.kiev.ua.
Послав всіх поліцейських і швидку допомогу на 3 букви,
– пише автор допису.
Водій приліг поспати після ДТП / Фото спільноти dtp.kiev.ua
За п’яне водіння збільшили штрафи
Примітно, що ДТП чоловік влаштував напередодні збільшення штрафів за п’яне водіння.
З 17 березня за такі витівки доведеться платити не мало – від 17 до 51 тисяч гривень штрафу. А ще можуть позбавити прав до 10 років й навіть конфіскувати автомобіль.
Варто також підкреслити, що в Україні так й не відважились ввести кримінальну відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп’яніння – ця норма діяла усього декілька днів.
Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу
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