У Києві п’яний водій ліг спати на дорозі після ДТП: фото

У Києві п’яний водій KIA врізався у припарковану Hyundai, а потім влігся спати просто на дорозі. Чоловік розтягнувся наче вдома на дивані.

Очевидці аварії стверджують, що водій ще довго спав на цьому місці. Він був дуже п’яним.

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Ліг поспати

Його машина проїхала через подвійну суцільну на червоне світло і врізалась в автівку, яку залишили на узбіччі. Після ДТП чоловік виповз на дорогу й влігся спати.

Епічну фотографію оприлюднили в спільноті dtp.kiev.ua.

Послав всіх поліцейських і швидку допомогу на 3 букви,

– пише автор допису.

Водій приліг поспати після ДТП / Фото спільноти dtp.kiev.ua

За п’яне водіння збільшили штрафи

Примітно, що ДТП чоловік влаштував напередодні збільшення штрафів за п’яне водіння.

З 17 березня за такі витівки доведеться платити не мало – від 17 до 51 тисяч гривень штрафу. А ще можуть позбавити прав до 10 років й навіть конфіскувати автомобіль.

Варто також підкреслити, що в Україні так й не відважились ввести кримінальну відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп’яніння – ця норма діяла усього декілька днів.

Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу