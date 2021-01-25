У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста: фото

У Києві водій маршрутки 24 січня у п’яному вигляді збив велосипедиста, а потім з’їхав на узбіччя в кущі. Постраждалого чоловіка відвезли у лікарню.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Це сталось вночі на вулиці Газопровідна. Очевидно, що в салоні вже не було пасажирів, а водій, "розслабившись" після робочого дня, мчав у гараж.

Результат перевірки приладом Драгер — 2,38 проміле.

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Зіткнення було доволі серйозне – в автівки розбите лобове скло (ймовірно від з’їзду на узбіччя), а у велосипеда постраждалого вигнуті колеса.

У коментарях люди зазначають, що вночі велосипедисти повинні одягати світловідбивні елементи, хоча й очевидно, що винуватцем ДТП є водій маршрутки.