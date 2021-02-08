У Києві п’яний водій влетів у відбійник й загубив пасажира: феєричне ДТП

У Києві на мосту Патона 7 січня сталась ДТП. П’яний водій ВАЗу на великій швидкості влетів у відбійник – автівка перекинулась й з неї випав пасажир, який отримав травми.

Сам водій втік, але поліція його швидко повернула на місце аварії – через безвідповідальність цього чоловіка постраждали й інші автівки – Skoda та Subaru. Могло бути й гірше – на щастя в цій ДТП ніхто не загинув.

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Пасажиру автомобіля ВАЗ знадобилася допомога лікарів, чоловіка ушпиталили.

Водій автомобіля ВАЗ пройшов освідування на стан сп'яніння у спеціалізованому закладі. За висновком лікаря, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В Україні так й не запровадили кримінальну відповідальність за п'яне водіння. Депутати вирішили скасувати цю норму й ввести жорстокіші штрафи.

У Києві п’яний водій влетів у відбійник й загубив пасажира: дивіться відео