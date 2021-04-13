У Києві влада вже дозволила ресторанам та кафе монтувати літні майданчики. Втім, працювати вони не будуть поки діє обмеження червоної зони карантину.

В Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА підкреслили, що роблять усе, аби підтримати бізнес. Тому власникам закладів харчування дозволили з 15 квітня розпочати підготовку до відновлення роботи відкритих майданчиків.

До теми Радуцький спрогнозував вихід Києва з червоної зони вже найближчим часом

Нагадаємо, що під час карантину ресторани та кафе мають працювати лише на виніс та здійснюють адресну доставку страв.

Чи будуть продовжувати жорсткий карантин

Вже 14 квітня міська столична влада буде вирішувати чи будуть продовжувати жорсткий карантин – обмеження червоної зони у столиці наразі діють до 16 квітня.

У Києві станом на ранок 13 квітня ситуація з розповсюдженням COVID-19 залишається поганою. Зокрема, мовиться про 1 503 нових випадки. Це добовий антирекорд серед усіх регіонів України. Крім того, загалом у столиці на коронавірус захворіло більше людей, аніж одужало.