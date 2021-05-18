У Києві річка Либідь стала жовтою: з’явились результати аналізу води

У Києві оприлюднили результати аналізу води з річки Либідь, яка нещодавно забарвилась отруйним жовтим кольором. Там знайшли високий вміст іонів амонію та аміаку, а також фенолів.

Аналіз води, який зробили в КП "Плесо", свідчить про можливе потрапляння у водойму забруднених стічних вод. Ймовірно, скид, зафіксований активістами на фото, був зроблений будівельною технікою, що працює поруч з річкою.

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Забудовнику вручили акт-вимогу

Працівники КП "Плесо" вручили представникам будівельної компанії акт-вимогу про приведення ріки до належного санітарно-технічного стану. Про це повідомив Начальник Управління екології і природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Такий вигляд мала річка 11 травня / Фото спільноти "Клуб корінного киянина"

Злили нечистоти після очищення річки

Річка Либідь впадає у Дніпро.

Нагадаємо, що забруднення відбулось 11 травня, на наступний день після того, як екоактивісти почистили цю річку, яка колись була доволі великою й наповненою рибою. Про це писали на сайті 24 каналу.

Зливають не тільки забудовники

У соцмережах поширили інформацію, що автомийка також зливає у Либідь брудну воду.