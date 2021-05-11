Фотографії річки, яка є правим притоком Дніпра, зробили кияни 10 травня. Через що саме Либідь була забруднена, невідомо.
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У коментарях до допису в спільноті "Клуб корінного киянина" користувачі зазначили, що кілька десятків років тому річка була наповнена рибою.
Забруднили одразу після прибирання
Жовті води річки Либідь / Фото спільноти "Клуб корінного киянина"
- Кияни обурилися через цю жахливу ситуацію та закликали Держекоінспекцію розібратися з нею. Колір річки порівняли з забрудненими водоймищами Індії.
- 9 травня активісти ініціативи "Києве, мий" разом із комунальниками провели досить масштабну акцію з прибирання берегу та русла річки на ділянці біля станції метро "Олімпійська".
- У прибиранні брали участь близько 50 людей.