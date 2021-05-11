Злили невідомі речовини: у Києві Либідь забарвилася у жовтий колір – фото

Колись судоходна ріка Либідь у Києві стала отруйно-жовтого кольору, хоча зазвичай вода у ній мало відрізняється від дніпровської. Скоріш за все, у річку невідомі вилили якісь хімікати.

Фотографії річки, яка є правим притоком Дніпра, зробили кияни 10 травня. Через що саме Либідь була забруднена, невідомо.

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У коментарях до допису в спільноті "Клуб корінного киянина" користувачі зазначили, що кілька десятків років тому річка була наповнена рибою.

Забруднили одразу після прибирання



Жовті води річки Либідь / Фото спільноти "Клуб корінного киянина"