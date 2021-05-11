Злили невідомі речовини: у Києві Либідь забарвилася у жовтий колір – фото

11 травня 2021 , 10:49
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Джерело:

Клуб Корінного Киянина

Колись судоходна ріка Либідь у Києві стала отруйно-жовтого кольору, хоча зазвичай вода у ній мало відрізняється від дніпровської. Скоріш за все, у річку невідомі вилили якісь хімікати.

Фотографії річки, яка є правим притоком Дніпра, зробили кияни 10 травня. Через що саме Либідь була забруднена, невідомо. 

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У коментарях до допису в спільноті "Клуб корінного киянина" користувачі зазначили, що кілька десятків років тому річка була наповнена рибою.

Забруднили одразу після прибирання


Жовті води річки Либідь / Фото спільноти "Клуб корінного киянина"

  • Кияни обурилися через цю жахливу ситуацію та закликали Держекоінспекцію розібратися з нею. Колір річки порівняли з забрудненими водоймищами Індії.
  • 9 травня активісти ініціативи "Києве, мий" разом із комунальниками провели досить масштабну акцію з прибирання берегу та русла річки на ділянці біля станції метро "Олімпійська".
  • У прибиранні брали участь близько 50 людей.
Автор: Олексій Чибісов