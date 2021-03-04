У Києві різке зростання випадків коронавірусу: Рубан назвав причину
У Києві за минулу добу виявили 868 нових випадків коронавірусу. Різке зростання пов’язують з тим, що люди пізно звертаються до лікарів.
Джерело:РБК-Україна
У порівнянні з попередньою добою, в столиці зафіксували на 213 випадків захворювання більше. Про причини зростання розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
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За його словами це пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.
Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях та організованих колективах та пізнього звернення за медичною допомогою хворих коронавірусною інфекцією,
– заявив він.
Також Рубан додав, що через те, що люди затягують звернення до лікарів, у столиці фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу. Цих людей доводиться брати на стаціонар.
Києву загрожує "помаранчева" зона
У Києві є всі перспективи для потрапляння в "помаранчеву" зону. За інформацією Рубана, реанімації в столиці завантажені на 60%, а лікарні на 30-40%.
Тому основна порада – при появі ознак захворювання відразу звертайтеся за медичною допомогою,
– додав він.
Що передбачає "помаранчева" та інші зони карантину, пояснюємо з допомогою інфографіки.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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