У Києві роми обікрали ветерана, але він їх затримав: фото

Черговий злочин за участю осіб ромської національності стався ввечері 9 березня у Києві. 5 осіб обікрали чоловіка, але він зумів затримати їх всіх.

Як зазначили представники Муніципальної варти столиці, зловмисники, що приїхали з Закарпаття до Києва "для роботи", миттєво пошкодували про свій вчинок.

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Тільки у з кишені у чоловіка дістали коштовну річ, він одразу почав діяти.

Що відомо про пограбування ветерана у Києві

Потерпілий, до якого залізли руками зловмисники, виявився ветераном війни на Донбасі та діючим співробітником правоохоронних органів.

Він зміг затримати всіх нападників та викликати поліцію.

На місці події працювали бійці Муніципальної варти, які вже неодноразово затримували саме цих ромів.

Наші старі знайомі. Вони приїхали із Закарпаття, окремого хутору Берегового. Серед сфери інтересів: крадіжки, грабунок, шахрайство.

Цього разу грабували ветерана, який ще й виявився діючим правоохоронцем. Він сам їх і затримав, одразу після крадіжки,

– розповіли у муніципальній варті.

Чи відкрили щодо затриманих кримінальне провадження, невідомо. Також немає інформації щодо того, чи не відпустили поліцейські членів угрупування.