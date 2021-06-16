Про надзвичайну подію у фейсбуці написала матір постраждалого хлопця Анна Нестеренко. За словами жінки, дорослий ротвейлер напав на її сина та собаку під час прогулянки.

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Через інцидент батьки хлопця звернулися до поліції, де справу перекинули на дільничого. Втім, останній від виконання своєї роботи нібито ухиляється.

Потерпілі просять поліцію хоч якось допомогти

Напад ротвейлера на цуценя з хлопчиком стався біля будинку на вулиці Пушиної, 50А. Судячи з запису відео, який зробили місцеві жителі, дорослий пес накинувся на маленького собаку.

Хлопець, який кинувся захищати песика, отримав рвану рану на руці.

Потерпілому довелося звертатися до медиків та зашивати кінцівку.

Батьки підлітка написали заяву до поліції, а там справу передали до дільничого.

Дільничний не відповідає на дзвінки в прийомний час, двері дільниці в прийомний час закриті. Заяву нашу поліція у Святошинському районі прийняла, передали її дільничному. Вчора ми чергували під дверима дільниці 158 (дільничний – Грицюк Сергій Сергійович), чоловік зайшов туди, на наше прохання прийняти нас, буркнув: "Я взагалі не звідси" і зник,

– зазначила Нестеренко.

За словами жінки, їй не потрібна компенсація за лікування дитини та цуценяти, але дуже необхідно дізнатися, чи отримав ротвейлер щеплення від сказу та інших захворювань.

Користувачка підкреслила, що поліцейські могли б швидко знайти власника ротвейлера, який вигулює пса без намордника та не справляється з собакою. Але правоохоронці нічого для цього не роблять.

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