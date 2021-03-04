Пограбували хлібний кіоск аби викупити мобілку: у Києві впіймали братів-розбійників

У Києві поліція арештувала двох мешканців Миколаєва, які пограбували хлібний кіоск на Троєщині. Чоловіки забрали з каси 3 тисячі гривень аби викупити з ломбарду мобільний телефон.

Зловмисники були озброєні ножем. Вони вдерлися у хлібний кіоск й почистили касу, погрожуючи продавчині.

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Їх доволі швидко ідентифікували й затримали. Зробити це допомогли записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто".

Виявилось, що це два брати, які вже попадали у поле зору правоохоронців.

Поліція з’ясувала де живуть розбійники й зайшла до них "у гості". Тепер двом "гастролерам" загрожує тюрма до 12 років.

Пограбування сталось на вулиці Каштановій.