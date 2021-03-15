У Києві презентували нову страву Kyiv Pie. За задумом творців вона повинна стати гастрономічною візитівкою столиці. 12 березня кухарі розкрили секрети цього пирога.

Виявляється, що він невеликий та має форму сонця. Пиріг готують на бездріжджовому тісті з місцевих київських продуктів.

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Перші пиріжки – солоні

Поки що Kyiv Pie має лише 3 солоні начинки, але у майбутньому планують додати й солодкі.

Для веганів та вегетаріанців

корінь селери

петрушка

пастернак

цибуля

часник

З рибою

осетер

цибуля

часник

вершкове масло

З м'ясом

яловичий лівер

цибуля

часник

вершкове масло

Так виглядає Kyiv Pie / Фото КМДА

Яка буде ціна та де купити Kyiv Pie

Страва буде доступною всім жителям міста. Коштуватиме вона до 30 гривень і продаватиметься у кафе і на вуличних фудкортах, а також у ресторанах.

Команда кухарів вірить, що Kyiv Pie стане новим гастросимволом столиці.