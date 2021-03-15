У Києві розкрили секрет нової страви Kyiv Pie: яка вона на смак
У Києві презентували нову страву Kyiv Pie. За задумом творців вона повинна стати гастрономічною візитівкою столиці. 12 березня кухарі розкрили секрети цього пирога.
Джерело:24 канал
Виявляється, що він невеликий та має форму сонця. Пиріг готують на бездріжджовому тісті з місцевих київських продуктів.
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Перші пиріжки – солоні
Поки що Kyiv Pie має лише 3 солоні начинки, але у майбутньому планують додати й солодкі.
Для веганів та вегетаріанців
- корінь селери
- петрушка
- пастернак
- цибуля
- часник
З рибою
- осетер
- цибуля
- часник
- вершкове масло
З м'ясом
- яловичий лівер
- цибуля
- часник
- вершкове масло
Так виглядає Kyiv Pie / Фото КМДА
Яка буде ціна та де купити Kyiv Pie
Страва буде доступною всім жителям міста. Коштуватиме вона до 30 гривень і продаватиметься у кафе і на вуличних фудкортах, а також у ресторанах.
Команда кухарів вірить, що Kyiv Pie стане новим гастросимволом столиці.
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