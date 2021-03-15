У Києві розкрили секрет нової страви Kyiv Pie: яка вона на смак

Джерело:24 канал
У Києві презентували нову страву Kyiv Pie. За задумом творців вона повинна стати гастрономічною візитівкою столиці. 12 березня кухарі розкрили секрети цього пирога.
Виявляється, що він невеликий та має форму сонця. Пиріг готують на бездріжджовому тісті з місцевих київських продуктів.
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Поки що Kyiv Pie має лише 3 солоні начинки, але у майбутньому планують додати й солодкі.
Так виглядає Kyiv Pie / Фото КМДА
Страва буде доступною всім жителям міста. Коштуватиме вона до 30 гривень і продаватиметься у кафе і на вуличних фудкортах, а також у ресторанах.
Команда кухарів вірить, що Kyiv Pie стане новим гастросимволом столиці.