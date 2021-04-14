Коли повернуть голову орлу Данте й до чого тут священники: у Києві розповіли про долю пам'ятника

Пам’ятник Данте Аліг’єрі у Києві вже майже рік лишається пошкодженим. Вандали відбили голову орлу італійського поета. Це, до речі, зробили вже четвертий раз.

Ненависників поезії Данте так й не зловили. А пам’ятник планують відновити – нового орла привезуть з Італії.

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Голову відновити не просто

Цей пам’ятник, до речі, подарунок киянам від міста Флоренція. Він розташований на Володимирській гірці. Данте й орла зробили з особливого мармуру, який є лише в Італії.

Через те, що матеріали для відновлення голови супутника поета знайти не легко, пам’ятник вже тривалий час стоїть пошкоджений.

Так виглядає пам'ятник / Фото сайту "Сегодня"

Аби голову не відбили уп’яте, в КМДА хочуть встановити відеокамери на цьому місці.

Голова потрібна священникам?

За неофіційною інформацією, орел Данте страждає тому, що пам'ятник письменнику встановили по сусідству з кількома храмами в центрі міста.

Священники нібито виступали проти встановлення цього пам'ятника на Володимирській гірці, оскільки вважають творчість письменника оспівуванням пекла. Про це пишуть на сайті "Сьогодні".

До речі, голову орлу відбивають, вочевидь тому, що він вважається символом величі Данте.

Флоренції подарували пам’ятник Шевченка

Після того, як у 2015 році в Києві встановили пам’ятник Данте, мер Віталій Кличко запропонував подарувати Флоренції пам’ятник Тараса Шевченка. Цю ідею втілили у життя у 2021 році.

Відкриття пам'ятника Тараса Шевченка в Італії / Фото Віталія Кличка

Гроші на монумент надали меценати, а Кличко особисто відкрив його в Італії, разом з мером міста-музею Флоренції.