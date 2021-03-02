У Києві опублікували статистику укладання шлюбів у 2020 році. Найбільше їх було у Шевченківському районі.

Найменше шлюбів зареєстрували у Деснянському районі.

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Загалом протягом 2020 року в Києві було укладено 18 735 шлюбів. Район-переможець – Шевченківський – 11,8 реєстрації на 1 тисячу осіб. Деснянський – 4,8 на 1 тисячу.

В середньому по місту зафіксовано 6,3 реєстрації на 1 тисячу осіб.

Кількість шлюбів в Україні зменшується

За даними з відкритих джерел, кількість шлюбів в Україні за останні роки знижується та у 2020 році всього було офіційно зареєстровано 167 900 шлюбів. Дослідники вважають, що на таку статистику вплинув карантин, також на це впливає трудова міграція молоді та загальна криза інституту сім’ї.

Розлучень теж найбільше у Шевченківському

Найвищий рівень розірвання шлюбів, як і укладення, спостерігався в Шевченківському районі — 1,6 реєстрації на 1 тисячу осіб. Найнижчий рівень розірвання шлюбів було зареєстровано в Печерському районі — 1 випадок на 1 тисячу.

Варто підкреслити, що молодята можуть обрати будь-який район та РАЦС аби укласти шлюб. Чимало пар із Троєщини, до прикладу, одружуються в інших районах столиці.