У Києві розпустилися підсніжники: фото

У Київ прийшла весна, 1 березня навіть розпустились підсніжники. Квіти, які внесені до Червоної книги побачили на Борщагівці.

Їх сфотографували на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці.

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Варто підкреслити, що ці квіти є зникаючим видом рослин, який занесений у Червону книгу. Тому киянам нагадують, що продаж підсніжників є незаконним.

Минулого року постійна комісія з питань екології Київради підтримала рішення про заборону продажу підсніжників та пролісків, та й усіх первоцвітів.

Підсніжник / Фото "Вечірнього Києва"

Квітку побачили на Борщагівці / Фото "Вечірнього Києва"

Також сайт 24 каналу писав, що на Закарпатті цвіте червонокнижний шафран. Це дуже рідкісна квітка. Зривати квітку заборонено, за це передбачено штраф у розмірі 62 гривень. У період цвітіння квітки лісники проводять рейди по виявленню порушників.