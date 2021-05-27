Головне правило – велосипеди повинні бути у чохлі. Стосовно моноколіс та самокатів, тут діятимуть інші правила.

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Правила перевезення моноколіс та самокатів у метро

Власники повинні відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити.

Все, що можна скласти, рекомендують складати.

Ті, що понад 120 сантиметрів за сумою вимірів, додатково оплачуються.

Речі понад 200 сантиметрів, будь-які, заборонено перевозити.

За бажанням проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна у контролера.

Однак важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований.

Кататися по платформі заборонено.

Ми пропонуватимемо необхідні зміни до Правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів,

– підсумувала заступниця керівника підземки Наталія Макогон

Нагадаємо, що 22 квітня Київрада дозволила безкоштовно провозити спортивне спорядження у метро.