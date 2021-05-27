У Києві розробляють правила перевезення моноколіс та самокатів у метро

27 травня 2021 , 15:35
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Джерело:

"Київський метрополітен"

У Києві представники метрополітену та спільноти легкого персонального транспорту обговорили правила перевезення моноколіс та самокатів у підземці. Також 27 травня набрало чинності рішення Київради, що передбачає безкоштовне перевезення велосипедів.

Головне правило – велосипеди повинні бути у чохлі. Стосовно моноколіс та самокатів, тут діятимуть інші правила.

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Правила перевезення моноколіс та самокатів у метро

  • Власники повинні відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити.
  • Все, що можна скласти, рекомендують складати.
  • Ті, що понад 120 сантиметрів за сумою вимірів, додатково оплачуються.
  • Речі понад 200 сантиметрів, будь-які, заборонено перевозити.
  • За бажанням проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна у контролера.
  • Однак важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований.
  • Кататися по платформі заборонено.

Ми пропонуватимемо необхідні зміни до Правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів,
– підсумувала заступниця керівника підземки Наталія Макогон

Нагадаємо, що 22 квітня Київрада дозволила безкоштовно провозити спортивне спорядження у метро.

Автор: Ярослав Голобородько