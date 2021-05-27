У Києві розробляють правила перевезення моноколіс та самокатів у метро

У Києві представники метрополітену та спільноти легкого персонального транспорту обговорили правила перевезення моноколіс та самокатів у підземці. Також 27 травня набрало чинності рішення Київради, що передбачає безкоштовне перевезення велосипедів.
Головне правило – велосипеди повинні бути у чохлі. Стосовно моноколіс та самокатів, тут діятимуть інші правила.
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Правила перевезення моноколіс та самокатів у метро
- Власники повинні відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити.
- Все, що можна скласти, рекомендують складати.
- Ті, що понад 120 сантиметрів за сумою вимірів, додатково оплачуються.
- Речі понад 200 сантиметрів, будь-які, заборонено перевозити.
- За бажанням проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна у контролера.
- Однак важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований.
- Кататися по платформі заборонено.
Ми пропонуватимемо необхідні зміни до Правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів,
– підсумувала заступниця керівника підземки Наталія Макогон
Нагадаємо, що 22 квітня Київрада дозволила безкоштовно провозити спортивне спорядження у метро.