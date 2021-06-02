Річ у тім, що у поліції на момент зникнення було лише дитяче фото Ліберті. Зараз вона виглядає інакше, бо виросла.
До теми про пошук дітей Дворічного Богдана, який у квітні загубився на Київщині, "прийняли" до лав поліції: милі фото
Поліція впевнена, що дівчинка жива
Примітно, що правоохоронці відкрили справу про зникнення дитини за статтею "умисне вбивство", втім в пресслужбі Деснянського управління впевнені, що Ліберті жива й не припиняють її шукати.
В нас було лише дитяче фото дівчини. А на днях до нас потрапило нове фото Ліберті, де вона вже доросла 16-річна дівчина. У тому, що вона жива, навіть сумнівів не маємо. Ми продовжуємо пошуки й перебуваємо на постійному зв'язку з її родичами,
– розповіла пресофіцерка Наталія Федоровська, інформує ТСН.
Ось так вона виглядає зараз / Фото Нацполіції
Таку світлину мали правоохоронці на початку слідства / Фото Нацполіції
Прикмети дівчинки:
- зріст 165 сантиметрів,
- середньої статури,
- має довге русяве волосся,
- сіро-голубі очі.
Як вона зникла
У січні 2020 року до Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Боднар Ліберті Анатоліївни, 2004 року народження.
Вона просто не повернулась у Центр.