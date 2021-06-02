У Києві розшукують дівчинку, яка зникла півтора року тому: з'явилось нове фото

У Києві поліція продовжує шукати зниклу Ліберті Боднар. Неповнолітня дівчинка зникла ще у січні 2020 року. У правоохоронців з’явилось нове фото – воно суттєво відрізняється від попереднього.

Річ у тім, що у поліції на момент зникнення було лише дитяче фото Ліберті. Зараз вона виглядає інакше, бо виросла.

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Поліція впевнена, що дівчинка жива

Примітно, що правоохоронці відкрили справу про зникнення дитини за статтею "умисне вбивство", втім в пресслужбі Деснянського управління впевнені, що Ліберті жива й не припиняють її шукати.

В нас було лише дитяче фото дівчини. А на днях до нас потрапило нове фото Ліберті, де вона вже доросла 16-річна дівчина. У тому, що вона жива, навіть сумнівів не маємо. Ми продовжуємо пошуки й перебуваємо на постійному зв'язку з її родичами,

– розповіла пресофіцерка Наталія Федоровська, інформує ТСН.

Ось так вона виглядає зараз / Фото Нацполіції

Таку світлину мали правоохоронці на початку слідства / Фото Нацполіції

Прикмети дівчинки:

зріст 165 сантиметрів,

середньої статури,

має довге русяве волосся,

сіро-голубі очі.

Як вона зникла

У січні 2020 року до Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Боднар Ліберті Анатоліївни, 2004 року народження.

Вона просто не повернулась у Центр.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто має інформацію про місцеперебування дівчини, повідомити за номерами: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або 102.