Яскраві фотографії опублікував генеральний директор "Київзеленбуду" Олексій Король. Він назвав це "маленькою частиною Нідерландів".

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100 тисяч тюльпанів

Цю квітку називають символом європейської країни.

Маленька частина Нідерландів в Україні. На Михайлівській площі та Майдані Незалежності розквітли 100 тисяч тюльпанів, подарованих Почесним Консульством України в Амстердамі. Той випадок, коли ні фото, ні відео не передадуть усю красу, це треба бачити,

— написав Король.

У Києві розцвіли 800 тисяч тюльпанів: дивіться фото

Фото зі сторінки у фейсбуці Олексія Короля

Селфі

Кияни та гості столиці вже почали робити селфі на фоні такої краси.

Це селфі обурило людей у соцмережах / Фото dtp.kiev.ua

Де ще є тюльпани

На Співочому полі вже також розцвіли 700 тисяч тюльпанів. Зеленбудівці запрошують подивитись на цю красу з 7 травня.