У Києві на руці у школярки вибухнув смартгодинник
Київська школярка опинилася у лікарні після вибуху смартгодинника на її руці / tsn.ua
Учениця школи №99, що у Дніпровському районі Києва, отримала досить серйозні травми від вибуху гаджету відомого бренду.
Джерело: "Факти"
Наразі постраждала дівчинка перебуває в опіковому центрі. Їй необхідна операція.
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Вибух на руці школярки стався, коли вона йшла до навчального закладу. Через що саме трапився інцидент, невідомо.
Незабаром прооперують
Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів та під крапельницями. На 5 лютого у неї призначена операція.
Директорка школи, де вчиться дитина, Галина Собчук, підтвердила інформацію про травмування дівчинки. Вона стверджує, що мама однієї з учениць молодших класів повідомила їй про подію, в якій постраждала її донька.
Які саме травми отримала дівчинка через вибух смартгодинника, невідомо.
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