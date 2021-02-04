Учениця школи №99, що у Дніпровському районі Києва, отримала досить серйозні травми від вибуху гаджету відомого бренду.

Джерело: "Факти"

Наразі постраждала дівчинка перебуває в опіковому центрі. Їй необхідна операція.

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Вибух на руці школярки стався, коли вона йшла до навчального закладу. Через що саме трапився інцидент, невідомо.

Незабаром прооперують

Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів та під крапельницями. На 5 лютого у неї призначена операція.

Директорка школи, де вчиться дитина, Галина Собчук, підтвердила інформацію про травмування дівчинки. Вона стверджує, що мама однієї з учениць молодших класів повідомила їй про подію, в якій постраждала її донька.

Які саме травми отримала дівчинка через вибух смартгодинника, невідомо.