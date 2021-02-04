У Києві на руці у школярки вибухнув смартгодинник

Учениця школи №99, що у Дніпровському районі Києва, отримала досить серйозні травми від вибуху гаджету відомого бренду.
Джерело: "Факти"
Наразі постраждала дівчинка перебуває в опіковому центрі. Їй необхідна операція.
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Директорка школи, де вчиться дитина, Галина Собчук, підтвердила інформацію про травмування дівчинки. Вона стверджує, що мама однієї з учениць молодших класів повідомила їй про подію, в якій постраждала її донька.
Які саме травми отримала дівчинка через вибух смартгодинника, невідомо.