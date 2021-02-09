Досить серйозна пожежа сталася в одній з квартир на вулиці Бучми у Дніпровському районі Києва 9 лютого. Загорілася квартира 6 поверсі будинку.

Про загоряння, що сталося у 9 поверховому будинку, працівники ДСНС дізналися о 15:01. На місце події одразу ж виїхали рятувальники.

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Вогнеборці дізналися, що у квартирі, де сталася пожежа, перебуває її власниця 1941 року народження.

Отруїлася чадним газом

Бійці ДСНС витягли постраждалу жінку з охопленої вогнем квартири та передали її медикам.

Лікарі госпіталізували власницю квартири з отруєнням чадним газом.

Вже за 27 хвилин після виклику пожежу локалізували, а о 15:31 – загасили.

Причини пожежі з'ясовуватимуть експерти. За попередніми даними, загоряння сталося або через замикання проводки, або через необережне поводження з газовою плитою.

Як зазначають рятувальники, від вогню у квартирі досить серйозно постраждали меблі, стеля та стіни.

Дивіться відео з місця пожежі у будинку на вулиці Бучми в Києві: