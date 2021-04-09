Загоряння сталося у Деснянському районі Києва на вулиці Марини Цвєтаєвої. Бійцям ДСНС, які витягли з задимленого приміщення двох маленьких хлопчиків без ознак життя, довелося досить довго проводити заходи з реанімації.

Завдяки професійним діям вогнеборців, дітям вдалося повернути дихання. Також з вогню врятували власницю квартири. Швидка через завантаженість викликів до пацієнтів з COVID-19 їхала до місця події майже 40 хвилин. Дивіться також Величезні хмари чорного диму: у Львові трапилась масштабна пожежа – фото і відео На місці події працюють поліцейські, які з'ясовуватимуть всі обставини інциденту. Що відомо про пожежу на Троєщині Повідомлення про загоряння на вулиці Марини Цвєтаєвої, 10/87 надійшло до рятувальників о 17:01.

Коли вогнеборці прибули на місце, вони побачили, що горить квартира на 14 поверсі.

Під час заходів з ліквідації вогню рятувальники знайшли у квартирі хлопчиків 2 та 6 років, які не подавали ознак життя.

Дітлахів винесли на вулицю та почали надавати їм невідкладну домедичну допомогу.

Доки одні рятувальники намагалися реанімувати хлопчиків, інші боролися з вогнем. Пожежу на площі 15 квадратних метрів ліквідували о 17:26. Швидка прибули на місце лише о 17:40. Медики госпіталізували дітей. Крім того, від пожежі постраждала сусідка постраждалих. Вона отруїлася продуктами горіння, однак відмовилася від поїздки до лікарні. Дивіться відео з місця жахливої пожежі у Києві: