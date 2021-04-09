Жахлива пожежа у Києві: рятувальники реанімували двох дітей – відео

19:57

Загоряння сталося у Деснянському районі Києва на вулиці Марини Цвєтаєвої. Бійцям ДСНС, які витягли з задимленого приміщення двох маленьких хлопчиків без ознак життя, довелося досить довго проводити заходи з реанімації.