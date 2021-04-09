Жахлива пожежа у Києві: рятувальники реанімували двох дітей – відео

Джерело:ДСНС Києва
Загоряння сталося у Деснянському районі Києва на вулиці Марини Цвєтаєвої. Бійцям ДСНС, які витягли з задимленого приміщення двох маленьких хлопчиків без ознак життя, довелося досить довго проводити заходи з реанімації.
Завдяки професійним діям вогнеборців, дітям вдалося повернути дихання. Також з вогню врятували власницю квартири. Швидка через завантаженість викликів до пацієнтів з COVID-19 їхала до місця події майже 40 хвилин.
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Швидка прибули на місце лише о 17:40. Медики госпіталізували дітей. Крім того, від пожежі постраждала сусідка постраждалих. Вона отруїлася продуктами горіння, однак відмовилася від поїздки до лікарні.
Дивіться відео з місця жахливої пожежі у Києві: