У Києві 8 березня під час квесту на дівчину наділи металевий ошийник, але зняти його так і не змогли, оскільки зламався замок. Довелося викликати рятувальників.

На місце приїхала служба порятунку й з допомогою спецінструмента зрізали ошийник. Інцидент стався на Хрещатику у квест-кімнаті приблизно о 21:30.

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Невідомо чи це було останнє "випробування" для дівчини або ж після інциденту вона ще й продовжила грати.

Що це за квести?

Це така гра, у якій учасник потрапляє у критичне становище й мусить вибратись з нього. На одному з сайтів організаторів подібних квестів зазначають, що під час гри "відключається розум, включаються інстинкти самозбереження й учасник вже не розуміє, що це гра".