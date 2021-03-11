У Києві на Троєщині виник скандал у дитячому садочку № 165 "Забава". Батьки стверджують, що вихователі карають хлопчиків, які пісяють стоячи, а також б’ють дітей та закривають їх у коморі.

Наразі адміністрація садочку ніяк не реагує на звинувачення й відмовляється коментувати ситуацію журналістам.

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Скандал розпочався після допису користувачки фейсбуку, яку звати Сашка Квятковська Максимова. Жінка стверджує, що її дитина ходить до цього садочку.

"Викликають поліцію" на тих, хто пісяє стоячи

Вона написала, що вихователі карають хлопчиків, якщо ті пісяють стоячи. Також жінка пише, що від інших батьків дізналася про випадки насильства над дітьми.

Якщо дитина, не приведи господи, попісяла стоячи, її ставлять на стілець в центрі кабінету і "викликають на нього поліцію". А інших дітей змушують сміятися над ним. Такий метод "виховання" використовували на мого сина. Перед цим, ще восени син скаржився що вихователь вдарила його по обличчю,

— пише жінка.

Жінка стверджує, що директор садка жодним чином не реагує на скарги, а її дитина за цей час почала агресивно себе поводити. Це сталося начебто після чергового інциденту в дитсадку.

Місяць тому дитина сказала що не піде в садок, бо його закривають в коморі поки діти в басейні. На мою скаргу знову ніхто не зреагував. Дитина почала матюкатися, плюватися і закочувати істерики. Він не слухається і почав бити молодшого брата кулаками,

— розповіла мати дитини.

Пізніше у коментарях до свого допису вона додала, що відвела сина до психолога і той порадив їм перевестися в інший навчальний заклад.

Не всі повірили в цю історію

Варто відзначити, що не всі користувачі фейсбуку повірили у правдивість історії, а дехто зауважив, що в багатьох дитячих садках хлопчиків просять пісяти сидячи з міркувань гігієни.

На сторінці садочку у фейсбуці немає жодної реакції на заяви матері. Журналісти намагались отримати коментар від адміністрації садочку. Особа, яка відповіла на дзвінок відмовилась розмовляти.