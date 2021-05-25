У Києві перекрили вулицю Саксаганського: виявили підозрілий предмет

Київських правоохоронців повідомили про мінування на вулиці Саксаганського. Наразі там знайшли підозрілий предмет.

На місці працюють вибухотехніки. Вулицю перекрили, рух транспорту по ній обмежили – у районі перетину із вулицею Антоновича.

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Як повідомили 24 каналу в поліції Києва, на даному етапі перевірки вдалося з'ясувати, що загрози для мешканців міста немає.

Там зазначили, що після завершення усіх необхідних дій на місці, правоохоронці зможуть надати правову кваліфікацію цій події.

Що відбувається на Саксаганського: дивіться відео

Зауважимо, що на вказаний виклик, окрім працівників вибухотехнічної служби, прибули також патрульні та слідчо-оперативна група.

Фейкове мінування Ради