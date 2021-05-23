Інцидент стався на вулиці Салютній, що у Шевченківському районі Києва. У столичному телеграм-каналі повідомляють, що у жінки з якою і бився невідомий, зламана нога.
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Чоловік потерпілої каже, що нападник погрожував вбивством
Постраждалу у сутичці одразу забрали до лікарні. Поліцейські прибули вчасно і встигли затримати нападника. Ситуацію намагався пояснити чоловік потерпілої. Він стверджує, що затриманий погрожував його убити.
П'яний водій не тримався на ногах у Вінниці
Зазначимо, що курйозний інцидент з нетверезим водієм стався нещодавно у Вінниці. Чоловік був настільки п'яним, що навіть не міг триматись на ногах. Також він десь загубив взуття. Проте перехожих, які були шоковані такою поведінкою, горе-кермувальник дуже просив не викликати поліцію.