Інцидент стався на вулиці Салютній, що у Шевченківському районі Києва. У столичному телеграм-каналі повідомляють, що у жінки з якою і бився невідомий, зламана нога.

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Чоловік потерпілої каже, що нападник погрожував вбивством

Постраждалу у сутичці одразу забрали до лікарні. Поліцейські прибули вчасно і встигли затримати нападника. Ситуацію намагався пояснити чоловік потерпілої. Він стверджує, що затриманий погрожував його убити.

У пресслужбі відділення поліції Шевченківського району Києва 24 каналу повідомили, що конфлікт справді був. Жінка таки поїхала до лікарні з травмою ноги. Проте заяв від потерпілих не надійшло.

П'яний водій не тримався на ногах у Вінниці

Зазначимо, що курйозний інцидент з нетверезим водієм стався нещодавно у Вінниці. Чоловік був настільки п'яним, що навіть не міг триматись на ногах. Також він десь загубив взуття. Проте перехожих, які були шоковані такою поведінкою, горе-кермувальник дуже просив не викликати поліцію.