У Києві розпиття алкоголю завершилось бійкою: жінку госпіталізували

У Києві спільне вживання алкоголю переросло у масове з'ясування стосунків. Конфлікт завершився бійкою між чоловіком та жінкою. Потерпілу госпіталізували.
Інцидент стався на вулиці Салютній, що у Шевченківському районі Києва. У столичному телеграм-каналі повідомляють, що у жінки з якою і бився невідомий, зламана нога.
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Чоловік потерпілої каже, що нападник погрожував вбивством
Постраждалу у сутичці одразу забрали до лікарні. Поліцейські прибули вчасно і встигли затримати нападника. Ситуацію намагався пояснити чоловік потерпілої. Він стверджує, що затриманий погрожував його убити.У пресслужбі відділення поліції Шевченківського району Києва 24 каналу повідомили, що конфлікт справді був. Жінка таки поїхала до лікарні з травмою ноги. Проте заяв від потерпілих не надійшло.
П'яний водій не тримався на ногах у Вінниці
Зазначимо, що курйозний інцидент з нетверезим водієм стався нещодавно у Вінниці. Чоловік був настільки п'яним, що навіть не міг триматись на ногах. Також він десь загубив взуття. Проте перехожих, які були шоковані такою поведінкою, горе-кермувальник дуже просив не викликати поліцію.