Чергова аварія у Києві через недбалість водія вантажівки сталася зранку 15 лютого на вулиці Грінченка. Внаслідок ДТП утворився серйозний затор у бік центральної часті міста.

За попередніми даними, водій самоскида знав про те, що відкидний кузов його автівки не було опущено повністю.

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Попри цей факт та наявність вказівників з висотою шляхопроводу, чоловік все ж таки вирішив спробувати проскочити.

Кабіна у повітрі

У зовсім нерівній боротьбі між очікуванням та реальністю водій вантажівки програв.

Зачепившись відкритим кузовом за шляхопровід, автівка продовжила їхати ще кілька метрів.

Через це вона опинилася у підвішеному стані: частина кузова та задній міст спираються на асфальт, а кабіна водія висить у повітрі.

Наразі на місці події працюють комунальники, які намагаються прибрати вантажівку з місця, не завдавши їй додаткових ушкоджень. Оскільки якщо просто висмикнути самоскид з-під шляхопроводу, він може дуже серйозно зламатися.

Дивіться відео зі самоскидом, кабіна якого зависла під шляхопроводом у Києві: