У Києві СБУ впіймала "політтехнолога": займався антиукраїнською пропагандою на Донбасі

Джерело:СБУ
У Києві СБУ затримали ексзаступника так званого міністра інформації однієї з проросійських "республік" на Донбасі. Це Володимир Пряхін – він через РФ приїхав до Києва й працював "політтехнологом" у громадсько-політичній проросійській організації.
На сайті "Миротворця" цього сепаратиста характеризують як "низькопробного антиукраїнського агітатора". В СБУ його підозрюють у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у створенні терористичної організації.
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За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав посаду заступника міністра інформації в так званій "ДНР" у 2014 – 2016 роках. Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції цієї терористичної організації, активно пропагував політико-територіальну інтеграцію Донбасу з Росією й агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.
Володимир Пряхін / фото з сайтів російських бойовиків
На сайті Офісу Генпрокурора України уточнили, що підозрюваний також здійснював насильство щодо полонених військовослужбовців Збройних Сил України.
Пізніше Пряхін повернувся через РФ на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску.
У Києві, за даними слідства, підозрюваний почав працювати "політтехнологом і піарником проросійських громадсько-політичних структур".
Таку фотографію знайшли на комп'ютері Пряхіна / Скриншот СБУ
У своєму резюме зрадник хвалиться, що потрапив до сайту "Миротворець" / Скриншот СБУ
Затримання Пряхіна / Фото СБУ