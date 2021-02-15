У Києві СБУ впіймала "політтехнолога": займався антиукраїнською пропагандою на Донбасі

У Києві СБУ затримали ексзаступника так званого міністра інформації однієї з проросійських "республік" на Донбасі. Це Володимир Пряхін – він через РФ приїхав до Києва й працював "політтехнологом" у громадсько-політичній проросійській організації.

На сайті "Миротворця" цього сепаратиста характеризують як "низькопробного антиукраїнського агітатора". В СБУ його підозрюють у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у створенні терористичної організації.

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За що судитимуть Володимира Пряхіна

За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав посаду заступника міністра інформації в так званій "ДНР" у 2014 – 2016 роках. Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції цієї терористичної організації, активно пропагував політико-територіальну інтеграцію Донбасу з Росією й агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Володимир Пряхін / фото з сайтів російських бойовиків

На сайті Офісу Генпрокурора України уточнили, що підозрюваний також здійснював насильство щодо полонених військовослужбовців Збройних Сил України.

Сепаратист приїхав у Київ

Пізніше Пряхін повернувся через РФ на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску.

У Києві, за даними слідства, підозрюваний почав працювати "політтехнологом і піарником проросійських громадсько-політичних структур".

Таку фотографію знайшли на комп'ютері Пряхіна / Скриншот СБУ

У своєму резюме зрадник хвалиться, що потрапив до сайту "Миротворець" / Скриншот СБУ

Затримання Пряхіна / Фото СБУ