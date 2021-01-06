На чолі з росіянином: СБУ у Києві викрила угрупування неонацистів та затримала "Гітлера" – фото
Оперативники Служби безпеки України та бійці "Альфи" 6 січня затримали мешканця Києва, який був одним з очільників неонацистської терористичної групи. Він зібрав послідовників австралійського терориста Брентона Тарранта та розповсюджував його маніфест.
Лідер угрупування на прізвисько "Гітлер" діяв разом з громадянином Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Зловмисник за допомогою соцмереж організував масове розповсюдження літератури із закликами до вчинення терактів.
Що відомо про діяльність неонацистського угрупування в Києві
За даними слідчих, зловмисники переклали "Маніфест" Брентона Тарранта російською та українською мовами, надрукували його та розповсюджували за допомогою поштових сервісів.
Під час обшуку в помешканні одного з лідерів угрупування в Києві правоохоронці вилучили тираж забороненої книги, засоби зв'язку та комп'ютери, якими користувалися зловмисники.
У помешканні одного з лідерів угрупування знайшли заборонену літературу / Фото пресслужби СБУ
Також у "Гітлера" знайшли неонацистську символіку.
Заклики до теракту
Затриманому українцеві інкримінують публічні заклики до терористичних актів. Якщо його провину доведуть в суді, чоловіку загрожує до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі. Також його можуть засудити на 3 роки ув'язнення з конфіскацією майна.
Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
Затриманий мешканець Києва діяв разом із громадянином Росії / Фото пресслужби СБУ
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