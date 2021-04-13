У Києві шахраї забрали у поліції приміщення за 3 мільйони
У Дарницькому районі Києва зловмисники привласнили приміщення дільничних поліцейських. Повертати його довелося працівникам прокуратури.
Джерело:Прокуратура Києва
Після розглядань справи в Дарницькому районному суді столиці вирішили повернути громаді нежитлові приміщення, в яких повинні працювати правоохоронці. Вартість місця, де має розташуватися дільничний пункт, оцінюють у 3 мільйони гривень.
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Що відомо про захоплення дільничного пункту поліції у Києві
- Поліцейські отримали приміщення для облаштування дільниці площею у 90 квадратних метрів в оренду.
- Невідомі шахраї підробили свідоцтво про право власності на майно та незаконно заволоділи майном.
- Оскільки насправді приміщення є комунальною власністю, повертати його громаді почали представники прокуратури Києва.
Правоохоронці змогли довести в суді, що документи шахраїв були фейковими, тому державну реєстрацію права власності зловмисників було скасовано. То ж, позовні вимоги служителі Феміди задовольнили в повному обсязі, а недешеве приміщення опинилося у власності громади.
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