У Києві шахраї забрали у поліції приміщення за 3 мільйони

Джерело:Прокуратура Києва
У Дарницькому районі Києва зловмисники привласнили приміщення дільничних поліцейських. Повертати його довелося працівникам прокуратури.
Після розглядань справи в Дарницькому районному суді столиці вирішили повернути громаді нежитлові приміщення, в яких повинні працювати правоохоронці. Вартість місця, де має розташуватися дільничний пункт, оцінюють у 3 мільйони гривень.
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Правоохоронці змогли довести в суді, що документи шахраїв були фейковими, тому державну реєстрацію права власності зловмисників було скасовано. То ж, позовні вимоги служителі Феміди задовольнили в повному обсязі, а недешеве приміщення опинилося у власності громади.Через шалений попит на нерухомість, а також чималі ціни за квадратний метр, шахрайство із квартирами та нежитловими приміщеннями у Києві досить розповсюджене. Зазвичай зловмисники діють у разом із підконтрольними ним нотаріусами, які на основі підроблених документів вписують нових "власників" до реєстру.