У Києві шахраї забрали у поліції приміщення за 3 мільйони

У Дарницькому районі Києва зловмисники привласнили приміщення дільничних поліцейських. Повертати його довелося працівникам прокуратури.

Після розглядань справи в Дарницькому районному суді столиці вирішили повернути громаді нежитлові приміщення, в яких повинні працювати правоохоронці. Вартість місця, де має розташуватися дільничний пункт, оцінюють у 3 мільйони гривень.

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Особи шахраїв, які привласнили приміщення, слідчі не встановили.

Що відомо про захоплення дільничного пункту поліції у Києві

Поліцейські отримали приміщення для облаштування дільниці площею у 90 квадратних метрів в оренду.

Невідомі шахраї підробили свідоцтво про право власності на майно та незаконно заволоділи майном.

Оскільки насправді приміщення є комунальною власністю, повертати його громаді почали представники прокуратури Києва.

Правоохоронці змогли довести в суді, що документи шахраїв були фейковими, тому державну реєстрацію права власності зловмисників було скасовано. То ж, позовні вимоги служителі Феміди задовольнили в повному обсязі, а недешеве приміщення опинилося у власності громади.

Через шалений попит на нерухомість, а також чималі ціни за квадратний метр, шахрайство із квартирами та нежитловими приміщеннями у Києві досить розповсюджене. Зазвичай зловмисники діють у разом із підконтрольними ним нотаріусами, які на основі підроблених документів вписують нових "власників" до реєстру.