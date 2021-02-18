У Києві в лікарню "Охматдит" 18 лютого привезли 15-річного хлопця, який вдома випив порцію таблеток. Наразі невідомо, що це був за препарат та чи пов'язаний цей випадок зі смертельним челенджем "40 таблеток" у тікток.

Стан дитини стабільний – його життю нічого не загрожує. Журналістам наразі не вдалося з’ясувати, що сталось й чому хлопець наковтався таблеток.

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Водночас лікарі розповіли, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла.

У нас останні два роки цифри залишаються сталими – 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це лише верхівка, бо ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих із суїцидальними настроями, –

повідомляє завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ "Охматдит" Олександр Урін.

Смертельний челендж "40 таблеток" у тікток