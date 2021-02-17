У Києві сталась чергове смертельне падіння з висотки, 17 лютого загинула ще одна дівчина. Їй було 15 років. Це вже 7 аналогічний випадок у столиці та області за останні два місяці.

За інформацією, яку надають в поліції, дівчина випала із загального балкона на 16-му поверсі та загинула на місці. Правоохоронці розпочали розслідування.

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Трагедія сталась у Дарницькому районі столиці на вулиці Архітектора Вербицького.

Саме з цього будинку й впала дівчина / Фото "Київ Оперативиний"

Вона отримала тілесні ушкодження не сумісні із життям.

На місце прибула автівка кіберполіції / Фото "Київ Оперативиний"

Кіберполіція розслідує злочини, пов'язані із діяльністю в інтернеті.

Дитячі самогубства у Києві

Це вже 7-й відомий випадок смертельних падінь дітей та підлітків з висоти за січень – лютий 2021 року.

Лише 15 лютого у тому ж Дарницькому районі загинула інша дівчина – випала з 14 поверху. Їй було 13 років.

Раніше сайт 24 каналу зібрав інформацію про всі випадки.

У Києві вже говорять про те, що всі ці трагедії не випадкові – начебто в інтернеті з’явилась нова жахлива "гра", за аналогом "Синього кита" – коли дітей доводили до самогубств. Таку версію розглядають й в поліції, але доказів наразі немає.

Також 16 лютого у Боярці, що біля Києва дві 12-річні ліцеїстки випили по 40 таблеток дротаверину – одна дівчинка померла. Таку "гру" 7-класниці, начебто, побачили у TikTok.