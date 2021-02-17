Дівчина, яка розбилась на смерть 17 лютого у Києві жила з бабусею та гарно навчалась. За кілька годин до загибелі її бачили із хлопцем.

Зі слів вахтерки, яка бачила дівчину перед смертю, вона була у нормальному настрої, коли заходила у під’їзд – навіть усміхнулась.

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Як з’ясувалось, дівчина піднялась на 16 поверх, звідти й впала, а жила вона на іншому поверсі. На балконі вона залишила свої речі, як це робили й інші діти, які загинули за аналогічних обставин.

Що відомо про дівчину

Дівчина переїхала до Києва з Чернігова 2 роки тому і жила з бабусею на вулиці Архітектора Вербицького, 10.

Їй було 15 років.

За словами сусідів, вона навчалася добре і заняття у школі не пропускала, однак сьогодні на уроки не пішла.

Є свідки, які бачили дівчинку у компанії місцевого хлопчика за кілька годин до її загибелі — діти начебто ходили разом у магазин.

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Журналісти намагались поспілкуватися з представниками кіберполіції, але вони відмовились коментувати ситуацію. Втім, з квартири де жила дівчина правоохоронці винесли всі її гаджети.

Дитячі самогубства у Києві

15 лютого у тому ж Дарницькому районі загинула інша дівчина – випала з 14 поверху. Їй було 13 років.

Раніше сайт 24 каналу зібрав інформацію про всі випадки.

У Києві вже говорять про те, що всі ці трагедії не випадкові – начебто в інтернеті з’явилась нова жахлива "гра", за аналогом "Синього кита" – коли дітей доводили до самогубств. Таку версію розглядають й в поліції, але доказів наразі немає.

Також 16 лютого у Боярці, що біля Києва дві 12-річні ліцеїстки випили по 40 таблеток дротаверину – одна дівчинка померла. Таку "гру" 7-класниці, начебто, побачили у TikTok.