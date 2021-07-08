У Києві штрафуватимуть водіїв за несплату за паркування: але не одразу

У Києві з 1 липня почали діяти нові тарифи на паркування авто. За несплату водіїв штрафуватимуть, але не одразу – дали два тижні, аби звикнути до нових правил.

Людям дають час, щоб встановити необхідні додатки, навчитися ними користуватись. До 16 липня паркувальники лише розповідатимуть порушникам про нові правила.

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Два тижні не штрафуватимуть

Якщо автомобілістів не буде на місці, їм залишать докладну інструкцію з описом порядку оплати та розмірами штрафів.

До 16 липня включно у київських інспекторів з паркування особлива місія. Вони не штрафують водіїв за несплачене паркування, а натомість ведуть відкриту роз’яснювальну кампанію,

– зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Водії, які не сплатили за паркування, замість постанови про порушення отримують інформаційну довідку з роз’ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Там вказані офіційні тарифи на паркування відповідно до зон у місті, чітко прописані додатки та сайти, через які можна здійснити оплату, а також QR-код, через який можна зайти на parking.kyiv.digital та отримати всі необхідні підказки.

Після 16 липня, у разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700, 500 та 100 гривень.

Штраф накладається на юридичного власника автомобіля, а не на водія, який не сплатив за паркування.

Про нові тарифи

Нагадаємо, що у центрі Києва від 1 липня діятимуть нові тарифи на паркування.