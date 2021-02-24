У Києві шукають вибухівку у великих ТРЦ та готелі, тисячі людей евакуювали: відео

Джерело:Киев сейчас
Робочий день у більшості великих київських торговельних центрів Києва розпочався з повідомлення про закладення вибухівки та термінової евакуації робітників та відвідувачів.
Наразі правоохоронці зачинили входи до всіх будівель, в яких може бути вибухівка, та займаються забезпеченням правопорядку.
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Через повідомлення зловмисників про загрозу вибуху довелося евакуювати людей з:
Крім того, невідомі також сповістили про нібито загрозу вибуху в готелі "Інтерконтиненталь".
Че є загроза реальною, або мова йде про фейкові замінування, наразі невідомо.
Якщо з'ясується, що небезпечних предметів у ТРЦ та готелі немає, слідчі відкриють кримінальну справу про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Покарання за такий злочин – від 2 до 6 років тюрми.
Дивіться відео евакуації з ТЦ Dream Town: