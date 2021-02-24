У Києві шукають вибухівку у великих ТРЦ та готелі, тисячі людей евакуювали: відео

Робочий день у більшості великих київських торговельних центрів Києва розпочався з повідомлення про закладення вибухівки та термінової евакуації робітників та відвідувачів.

Наразі правоохоронці зачинили входи до всіх будівель, в яких може бути вибухівка, та займаються забезпеченням правопорядку.

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Вибухотехніки ж разом із кінологами намагаються обстежувати приміщення ТРЦ, щоб якомога швидше відновити роботу закладів.

Які торговельні центри "замінували" у Києві

Через повідомлення зловмисників про загрозу вибуху довелося евакуювати людей з:

Lavina Mall;

Dream Town;

ArtMall;

Атмосфера;

Караван;

Блокбастер;

Магеллан;

Плаза;

Глобус;

Gulliver.

Крім того, невідомі також сповістили про нібито загрозу вибуху в готелі "Інтерконтиненталь".

Че є загроза реальною, або мова йде про фейкові замінування, наразі невідомо.

Якщо з'ясується, що небезпечних предметів у ТРЦ та готелі немає, слідчі відкриють кримінальну справу про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Покарання за такий злочин – від 2 до 6 років тюрми.

Дивіться відео евакуації з ТЦ Dream Town: