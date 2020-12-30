У Києві на многостраждальному Шулявському мосту, який з посилання Віталія Кличка у народі прозвали "втомленим", встановлюють ліхтарі на відновлених опорах. Також комунальники ремонтують контактну мережу для тролейбусів.

Після феєричного падіння опор, ці конструкції відновили – замінили на нові. Тепер облаштовують й самі ліхтарі, які кріпляться на цих опорах. Про це передає "Сеогдня". Читайте також Віталій Кличко одягнув маску-бороду Санта Клауса й привітав киян зі святами: відео Історія "втомленого" Шулявського моста У лютому 2017 року сталося часткове обвалення конструкцій моста. Коментуючи ситуацію, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міст не був аварійним, а просто втомився від часу.

У грудні 2019 року його відкрили після капітального ремонту. А на Кличка відкрили справу за корупцію – у ній фігурував скандальний колишній нардеп й забудовник Максим Микитась. Саме його фірмі було доручено відремонтувати міст за 600 мільйонів гривень.

Рівно через рік – 15 грудня 2020 року на проїжджу частину Шулявського моста впало 3 стовпи освітлення. В результаті падіння було пошкоджено вісім автомобілів.

Кличко звернувся в поліцію щодо цього інциденту й всю відповідальність поклав на компанію-підрядника, яка ремонтувала міст.