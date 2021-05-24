У Києві на Шулявському мосту з’явився фонтанчик: вода б'є ключем з під асфальту

У Києві на багатостраждальному, але оновленому Шулявському мосту з під асфальту пішла вода. Невеликий фонтанчик з’явився просто посеред дороги.

На відео, яке опублікували у соцмережах видно, що вода не заважає руху транспорту. Автівки сміливо проїжджають повз фонтан.

До теми У Києві на Деміївській площі величезний фонтан води залив автівки: відео

Скромний гейзер посеред дороги

Комунальні служби наразі не коментують це. У спільноті "Київ оперативний" іронізують, що будівельники, які ремонтували міст, зробили такий своєрідний дренаж.

Якщо серйозно, то, ймовірно, це просто відбувся черговий порив труби.

На Деміївській було "крутіше"

Цього разу фонтанчик дуже "скромний", якщо його порівнювати з аварією, яка сталась минулого тижня на Деміївській площі. 20 травня просто біля бібліотеки Вернадського стався потужний порив – струмінь води був кілька десятків метрів й він пошкодив автівки, які були припарковані неподалік. Детально про це писали на сайті 24 каналу.

Історія "втомленого" Шулявського моста