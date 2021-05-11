Люди зазначають, що це вже не перший напад на цю територію. Проблеми почались тоді, коли суд передав у приватну власність сусідню споруду й земельну ділянку, на якій розташовані гаражі.

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Гаражі потрощили

Люди повідомили, що нападників було близько 30 – всі із закритими обличчями.

В результаті бійки постраждала жінка – власниця одного з гаражів. Також нападникам вдалося потрощити кілька гаражів.

Спірна земля

Як розповіли місцеві мешканці, що рішення суду, яке змінило власника земельної ділянки й споруди нині оскаржується, а суддя, який ухвалив рішення, начебто у розшуку.

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