Компанія "Сільпо" поділилась зворушливою історією як жінка народила у той самий день, як це було передбачено у чеку. Це було 4 роки тому у Києві. Мама дівчинки розповіла про це у фейсбуці.

Дівчинці дали незвичне ім’я – Суламіф. В "Сільпо" вирішили назвати так нову булочку з вишнею.

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Історія про передбачення

Чотири року тому Ольга Штефан була на останньому місяці вагітності й вирішила прогулятися у "Сільпо" за солодощами.

Майбутня мама дуже чекала на дівчинку, яка мала от-от народитись, але ніяк не хотіла залишати мамин животик. Аби розвіятись, Ольга пішла до "Сільпо", купила солодощі та, розгорнувши чек, прочитала передбачення: "Так, це відбудеться у вівторок",

– йдеться у розповіді "Сільпо".

У вівторок вона мала святкувати свій день народження та більше нічого не планувала. Проте передбачення ніяк не йшло з голови. І от у ніч на вівторок майбутня мама відчула, що от-от народить.

Разом із чоловіком Ольга поїхала до пологового будинку ― і вже за годину на світ з’явилася чарівна дівчинка.

Ім'ям дівчинки назвали булочку

Ольга Штефан з родиною переїхали за кордон. Вона пише, що їй не вистачає гречаного багета й булочок із вишнею, які вона купувала в супермаркеті.

Ця історія так вразила представників компанії, що "Сільпо" вирішило створили нову солодку булочку з вишнею і назвали її "Суламіф".